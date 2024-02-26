Çorum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 35. ‘Vergi Haftası’ dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Vergi bilincinin çocuklarda ve gençlerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

26 Şubat 3 Mart Vergi Haftası kapsamında Çorum’da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, Çorum İl Defterdarı Sertan Köylü’nün anıta çelenk sunumu ile başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

Anıt’ta düzenlenen törenin ardından Defterdar Sertan Köylü ve beraberindekiler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.