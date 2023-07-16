Çorum’da bir kişiyi darbeden kişiler, site bahçesinde silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Lozanevler Sitesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Serkan Ö'yü (38) darbettikten sonra pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Darp nedeniyle yaralanan Serkan Ö, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.