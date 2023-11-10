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Çorumlu genç, oturduğu binanın 3.katından düşerek hayatını kaybetti.

İddialara göre, Pamukkale'de yaşayan 22 yaşındaki Çorumlu Gürdal Ş., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldığı apartmanın 3. katındaki dairesinden kendisini boşluğa bırakarak canına kıydı.

Olayı gören komşularının yardımına koştuğu genç, kanlar içerisinde yere kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gürdal Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi dün Denizli'den Çorum'a getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.