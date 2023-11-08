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Gürdal Şahin (22) Denizli Pamukkale ‘de, 3 kattan atlayarak intihar etti. Olay, gece saat 01.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

1275 sokakta bulunan binanın 3. katında yalnız yaşayan Gürdal Şahin (22), henüz bilinmeyen nedenden dolayı dairesinden kendisini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

Olayı gören komşularının yardımına koştuğu genç, kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gürdal Şahin’in öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin’in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.