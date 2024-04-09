TRT Spor'un usta yorumcusu Hayri Ülgen, Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçını değerlendirdi.

Ülgen, "Kalan fikstüre baktığımızda lig üçüncülüğünün en büyük adayı Ahlatcı Çorum FK". dedi

Çorum FK sezon başındaki doğru yapılanmasının meyvesini aldığını belirten Ülgen; "Çorum FK, Şampiyon kadroya doğru eklemelerle buralara geldi. Maddi anlamda biraz sıkıntı yaşadıklarını duydum. Başkan Oğuzhan Yalçın'a maddi anlamda destek olunursa hedefe ulaşacaklarını düşünüyorum. Kalan fikstüre baktığımızda lig üçüncülüğünün en büyük adayıdır." şeklinde konuştu

'ÇORUM EN İYİ FUTBOLU OYNAYAN TAKIM'

Usta yorumcu Yücel Ildız ise Ahlatcı Çorum FK üçüncü sıra adayı takımları içerisinde en iyi futbolu oynayan takım olduğunu ifade ederek; "Kocaelispor maçında iyi futbol oynadılar kaçan goller sonucu belirledi, bende kalan maçlarda lig üçüncülüğünde Ahlatcı Çorum FK'yı avantajlı görüyorum." diye konuştu