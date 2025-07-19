3x3 Basketbol Turnuvası Sinop’ta başladı. 8. Geleneksel Uluslararası M. Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvasında Çorum’u gençlerde Basketbol Yıldızları büyükler kategorisinde ise Green Boys takımları temsil ediyor.

17 Temmuz’da başlayan ve yarın yapılacak finaller ile sona erecek turnuvada Karadeniz bölgesindeki illerden çok sayıda takım mücadele ediyor.

Çorum Basketbol Yıldızları takımı antrenör Murat Çalışkan yönetiminde turnuvada mücadele ediyor.

Turnuvada küçük, yıldız, genç, büyükler ve veteranlar kategorilerinde kadın ve erkek takımları mücadele ediyor.

Çorum takımları ilk gün gen erkeklerde Sinop Bizim Basketbol A takımı ile büyüklerdeki temsilcimiz Green Boys takımı ise Ordu Orka takımları ile mücadele etti.