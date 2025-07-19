Çorum Üçköy nüfusuna kayıtlı Kuzey Kaplan EYOF’da milli takımda görev yapacak.

20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküpte yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde atletizmde sırıkla yüksek atlamada ülkemizi Üçköy nüfusuna kayıtlı Çakıl ve Nail Kaplan’ın oğlu Kuzey Kaplan temsil edecek.

İstanbul’da yaşayan ve Galatasaray Kulübünün lisanlı sporcusu olan Kuzey Kaplan, 18. Avrupa Gençlik Olimpiyatlarında Sırıkla Yüksek Atlama kategorisinde milli forma ile ülkemizi temsil edecek.