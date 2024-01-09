Samsun'dan Artvin'e doğru otomobille yola çıkan arkadaşları ölüm ayırdı. Kontrolden çıkıp bariyerlere giren otomobilde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon-Rize istikametinde gitmekte olan Altan Ekdi yönetimindeki 55 AAB 040 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürmene ilçe merkezi girişinde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere hızla çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.