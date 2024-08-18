Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

İzmir Yamanlar Seyirtepe'de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür şu an bu yangın kontrol altına alındı" sözlerini kullandı.

"BOLU YANGINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı devam eden diğer yangınlara ilişkin de bilgi verdi. Bolu Göynük'teki yangının sarp arazide çıktığını ve geniş bir alanda etkili olduğunu ifade eden Yumaklı, "Şu anda burası da kontrol altına alındı. Ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Yumaklı, "Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerimiz intikal etti. Yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildi ve müdahale başladı. Bir site boşaltıldı. Zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

İzmir Yamanlar Seyirtepe'de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür şu an bu yangın kontrol altına alındı" sözlerini kullandı.

"BOLU YANGINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı devam eden diğer yangınlara ilişkin de bilgi verdi. Bolu Göynük'teki yangının sarp arazide çıktığını ve geniş bir alanda etkili olduğunu ifade eden Yumaklı, "Şu anda burası da kontrol altına alındı. Ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

İzmir Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi

"ÇEŞME'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Yumaklı, "Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerimiz intikal etti. Yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildi ve müdahale başladı. Bir site boşaltıldı. Zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ 5 NOKTA

Devam eden 5 yangının olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı: "İzmir Menderes'te sarp ve yolu olmayan bölümde devam ediyordu. Gece boyu karadan müdahale etti arkadaşlarımız. Hava araçları ile birlikte enerjisi düşürüldü. 4 uçak 11 helikopterle karadan müdahale sürüyor. Enerjisi düştü ve kontrol altına çok yakın.

Bozdağ'da 3 gündür devam eden yangın vardı. Bayrak direğini bile söken rüzgar vardı. Mücadele ile burada belli bir olgunluğa geldi. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan yerlerden biri.

Manisa Gördes'te günlerdir devam eden biz uzun alana yayılmış yangın var 1 uçak 10 helikopter ile müdahale devam ediyor. Kontrole en yakın yangınlardan.

Karabük Ovacık'ta da 2 helikopterle kayalık alanlara müdahale ediliyor. Enerjisi düşürüldü. Tütmeler görülebilir. Burası da kontrole yakın yerlerden.

Eşme'de de 4 helikopter ve kara ekipleri müdahale ediyor. Enerjisi düşürüldü. Tek bir nokta kaldı. Kontrole en yakın olan 5 yangının da gün içinde net bilgilerini vereceğiz."

İZMİR'DEKİ YANGININ BİLANÇOSU

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.