İl Sağlık Müdürü’nden Sungurlu ziyareti İl Sağlık Müdürü’nden Sungurlu ziyareti

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

F B I M G 1734640137737Vali Ali Çalgan’ın Birlik Başkanı seçildiği meclis toplantısında; 2025 yılı yatırım programı ve bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 5199 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki hususlar ele alındı.

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Çorum'da 4 yerde yapılması planlanan hayvan barınağı ve doğal yaşam alanlarının Ocak 2025'te projelendirilmesi ve ihaleye çıkılarak en kısa sürede inşa edilmeleri kararlaştırıldı.

Editör: Yüksel Basar