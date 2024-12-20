Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın Birlik Başkanı seçildiği meclis toplantısında; 2025 yılı yatırım programı ve bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 5199 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki hususlar ele alındı.

Çorum'da 4 yerde yapılması planlanan hayvan barınağı ve doğal yaşam alanlarının Ocak 2025'te projelendirilmesi ve ihaleye çıkılarak en kısa sürede inşa edilmeleri kararlaştırıldı.