Kahramanmaraş'ta acı bir olay yaşandı.
Ortadan kaybolan 4 yaşındaki kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.
Cansız bedeni bulundu
İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.
Kuzeninin ayakkabılarında kan lekeleri bulundu
Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün 14 yaşındaki amcasının oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti.
Gözaltına alınan A.A. suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.
Tutuklandı
Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.