Osmancık Akören Köyü Şehit Erol Keskin Ortaokulu 40 öğrenci arasından Türkiye finallerine gidecek üç sporcu çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Okulda göreve başlayan İlhan Aycın yönetiminde çalışmalara başlayan Bocce Petank Vole sporcuları geçtiğimiz yıl ve bu yıl kazandıkları Çorum Şampiyonluğu finallerin ardından bu yıl da üç sporcusu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

5-8 Mayıs tarihleri arasında Karabük’te yapılan Bocce Petank Vole bölge birinciliğinde Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulundan Emirhan Sülük Küçük Erkekler Volo’da Karabük’de birinci olarak finallere gitmeye hak kazanırken Küçük Kızlar da Zeliha Topuz grup maçlarında üçüncü olarak final bileti alan ikinci isim oldu. Zümra Beren Kesgin ise yıldız kızlar Volo da bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanan üçüncü sporcu oldu.

İki yılda göreve başladığı okulda bu branşın malzemeleri eksik olmasına karşın özverili çalışmaları ile Türkiye Şampiyonasına sporcu göndermeyi başaran Şehit Erol Keskin Ortaokulu’nun öğrenci sayısı ise sadece 40. Başarılı Beden Eğitimi Öğretmeni İlhan Aycın ve başarılı sporcuları 26-29 Mayıs tarihlerinde Muğla’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da okullarını ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ediyorlar.