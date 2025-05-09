Antalya Kemer’de düzenlenen 27. Uluslararası U 20 Şampiyonlar Turnuvasında İskilip Belediyespor kulübünden kadınlar 53 kiloda mücadele eden Büşranur Özmez finalde kaybederek ikinci oldu.

53 kiloda milli takımda mücadele eden Büşranur Özmez eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında milli takımdan arkadaşı Şevval Çakır ile altın madalya için karşılaştı.

Finalde rakibine yenilen Özmez ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sıklette Kazakistan’dan Abdrakhmanova Farida üçüncü Polonya’dan Valchuk Ilona ise dördüncü oldu.