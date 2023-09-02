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Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Kamil köyünde yakınlarının haber alamadığı kadın, baraj kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kamil köyünde yaşayan 40 yaşındaki Halime Eker’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin, yaptığı çalışma sonucunda sara hastalığı olduğu iddia edilen kadın, köye 1 kilometre mesafedeki Boyabat Barajı kenarında ölü bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halime Eker’in cenazesi Kamil Köyü mezarlığında defnedildi.