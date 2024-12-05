Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir işletmeden tavuk döner yiyen 47 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere akın etti. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.