47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

Yerel seçimlerde 47 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Adıyaman'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin başkanlık koltuğuna oturduğu ilde AK Parti'nin ilçe teşkilatlarında peş peşe istifalar yaşandı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde, "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi.

BAŞARAN: İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde şunları yazdı; "31 Mart mahalli idari secimlerinde fedakar ve cefakar teşkilatı mensuplarımızın emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir."

AK Parti Besni İlçe Başkanı da yerel bir medyadan alıntıladığı paylaşımında istifa ettiğini duyurarak, "Bugün olduğu gibi yarın da Besni için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.