Hitit Üniversitesi’nden 5 akademisyen Dünya’nın En Etkili Bilim İnsanları-2024 listesine girmeyi başardı.

Edindiğimiz bilgilere göre; Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliği ile yaklaşık 7 milyon bilim insanı arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 230 bin bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi önceki gün yayınlandı.

Prof. Dr. John P.A. Loannidis tarafından SCOPUS veri tabanı kullanılarak hazırlanan ve 2024 yılı alıntı verilerine göre bilim insanlarının kariyer performansı, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki (Sadece 2024 yılı)” olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Listede bilim insanlarının yapmış olduğu yayınlara yapılan atıflar temel alındı. Özellikle yazarların “tek isimli yayınlarına yapılan atıflar”, “tek isimli ve birinci sırada ismi olan yayınlarına yapılan atıflar”, temel olmak üzere “H-İndeks”, “tek isimli yayınlarına bağlı Hm-İndeks” ve bunların birlikte değerlendirildiği “Composite-Skor” gibi bilimsel göstergeler üzerinden değerlendirme yapıldı.

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 230 bin 333 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1308 kişi listeye girdi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 80 akademisyenle birinci sıradan girerken, onu 51 akademisyenle ODTÜ ve 47 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Hitit Üniversitesi’nden ise “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde son 5 yıldır olduğu gibi yine Prof. Dr. Vedat Deniz ve Prof. Dr. Bülent Kabak ile Prof. Dr. Seyfi Şevik de bu yıl ikinci kez girerek toplam 3 akademisyen sayısını korudu.

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining&Metallurgy” bilim dalında 35 bin 493 bilim insanının yer aldığı % 2’lik bu listede 220’inci sırada, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak “Food Science” bilim dalında 96 bin 82 bilim insanının yer aldığı listede 573’üncü sırada, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Şevik “Energy” bilim dalında 343 bin 394 bilim insanı arasından 4 bin 933’üncü sırada yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” kategorisinde Prof. Dr. Vedat Deniz (220/35493) %0.62’lik dilime, Prof. Dr. Bülent Kabak (573/96082) %0.60’lık dilime girerken, kendi bilim alanlarında ilk %1 içinde gösterildi.

Bilim insanlarının 2024 yılı için ‘Yıllık Etki’ olarak yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada da, 236 bin 313 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1565 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 64 akademisyenle birinci sıradan girerken, onu 46 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi ve 40 akademisyenle Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti.

Çorum’a komşu olan 19 Mayıs Üniversitesi 13, Kastamonu Üniversitesi 10, Yozgat Bozok Üniversitesi 7, Samsun Üniversitesi 6, Çankırı Karatekin Üniversitesi 5 akademisyen, Amasya ve Sinop Üniversitesi 2 akademisyen “Yıllık Etki” ile kategorisinde sıralandı.

Sadece 2024 yılına ait yayınların atıf verilerine göre ise “Yıllık Etki” kategorisinde Prof. Dr. Vedat Deniz, Prof. Dr. Bülent Kabak ve Prof. Dr. Seyfi Şevik’le birlikte Hitit Üniversitesi’nden geçen yıla kıyasla 1 eksik olarak toplam 5 akademisyen sıralamaya girdi.

2024 ‘Yıllık Etki’de; kendi bilim dallarına göre Prof. Dr. Vedat Deniz (35 bin 493 kişide 398), Prof.Dr. Bülent Kabak (96 bin 082 kişide 588), Prof. Dr. Seyfi Şevik (343 bin 394 kişide 2687) ile birlikte Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız (314 bin 640 kişide 5 bin 727) ve Prof. Dr. Gülay Yılmazel (348 bin 741 kişide 5 bin 913) yer aldı.

(Haber Merkezi)