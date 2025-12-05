TSO seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Çorum’da Değişim Zamanı ekibi; Başkan Adayı Erkan Dalyan ile birlikte Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı’nın katılımıyla Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da hazır bulundu.

Ziyarette, TSO 2026 Değişim Ekibi tarafından hazırlanan manifesto Rektör Öztürk’e sunulurken; Morfoloji Binası Projesi, Teknokent ile birlikte kurulması planlanan Melek Yatırım Ağı, Güzel Sanatlar Fakültesi ile geliştirilecek ortak projeler, TTO A.Ş. ile yürütülebilecek faaliyetler ve Çorum’un geleceğine dair vizyoner projeler ele alındı.

Görüşmede üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi ve Çorum’un teknoloji, kültür ve üretim alanlarında daha güçlü bir konuma taşınması yönünde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Değişim Ekibi, Çorum’un yarınlarını ortak akılla inşa etmek adına Hitit Üniversitesi ile güçlü iş birliklerine açık olduklarını vurgularken, ev sahiplikleri için rektörlük yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)