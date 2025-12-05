Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, tüm sabit gelirlilerin maaşları için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen ve tartışmalara neden olan tasarının geçici bir çözümle beraber kalıcı sorunlara da neden olacağını belirten Fatih Okumuş, “Maaş politikasının en düşük emekli maaşından başlayarak kamuda en üst kademeye kadar yeniden revize edilmesi toplumsal huzuru da beraberinde getirecektir. Her dönem belli meslek gruplarına yapılan iyileştirmeler maaş skalasında dengeyi bozmuş ve iş barışını olumsuz etkilemiştir. Emekli, asgari ücretli, memur ve işçi maaşlarının yapılan işin niteliğine (sorumluluk, mesai, zorluk derecesi vs.)ve kişinin bu iş için sahip olduğu eğitim ve yeterlilik düzeyine göre ele alınarak adaletli bir sistematiğe dönüşmelidir. Sabit gelirlinin elde edeceği maaşın bir yatırım aracı olmadığı ve piyasaya doğrudan sıcak para girişine neden olduğu unutulmamalıdır. Bu hususlar göz önüne alınarak zaman kaybetmeden tüm sabit gelirlilerle ilgili bir çalışmanın hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)