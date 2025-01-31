Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan ölçümlere göre, Çorum’un hava kalitesi ‘orta’ olarak ölçüldü.

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya sebep olurken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Çorum’da bazı bölgelerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde gösterilirken, çoğunluk bölgelerde orta olarak ölçüldü.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, Çorum’da semtlere göre farklılık gösterdi.

Son bir haftalık verilere göre Çorum’un hava kalitesi 55 ile 100 arasında değişti.

5 YIL ÖNCE EN KÖTÜ İLLER ARASINDAYDIK

2020 yılında İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan raporda Çorum, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler arasında gösterilmişti.

Hava kalitesine ve kirliliği önleme ve kontrol altına almaya yönelik çalışmalarla 5 yılda Çorum’un hava kalitesinde iyileşme olduğu görüldü. (Haber Merkezi)