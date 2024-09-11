Çorum Belediyesi, sağanak yağışların neden olduğu sel ve taşkınlara karşı şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son 5 yılda 17 bin 500 metre yağmur suyu hattı yapan belediye, sel sorununa neşter vurdu.

Çorum Belediyesi, aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarına neden olan bölgelerdeki sorunları tek tek çözmeye devam ediyor. Acil çözüm bekleyen bölgelerden başlamak üzere tüm mahallelerde önemli çalışmaları hayata geçiren Çorum Belediyesi, 5 yılda yaklaşık 25 milyon TL'lik yatırımla 17 bin 500 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi.

Yakın zamanda Bahabey Caddesi'nin altyapısını güçlendiren belediye, atık su hattı yenileme ve yağmur suyu çalışması kapsamında bin metre uzunluğunda 500 mm ve 300 mm çapında atık su hattı ve 200 metre uzunluğunda 600 mm çapında yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi.

Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde de 490 metre uzunluğunda 1200 mm çapında betonarme boru imalatı tamamlandı.



Çalışmalar iki bölgede devam ediyor

Çorum Belediyesi ekipleri iki ayrı bölgede de çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya 2. Cadde'den Eşref Hoca Caddesi'ne uzanan 1200 mm çapında 500 metrelik betonarme boru çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Bu çalışmanın devamında Söğütlüevler 2. Sokak ile Osmancık Caddesi arasında 350 metre 1200 mm yağmur suyu çalışması yapılarak üç noktada göllenmelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Binevler 3. Cadde'de ise 500 metre uzunluğunda 600 mm'lik boru çalışması devam ediyor.



Sırada Eti Caddesi var

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yağmur suyu problemlerinin önüne geçmek için altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Çorum Belediyesi olarak şehirdeki her türlü altyapı probleminin çözülmesi için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bahabey Caddesi'nden inen seli önlemek için Kale Mahallesi Eti Caddesi'nde 500 metre uzunlukta 1200 mm'lik yağmur suyu, devamında Ata 1. Sokak'ta 600 metre uzunlukta 1000 mm yağmursuyu hattı çalışmasının 13 milyon TL'ye ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmamıza yakın zamanda başlayacağız” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Sel ve taşkın risklerini en aza indirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 5 yılda 17 bin 500 metre yağmur suyu hattı yaparak büyük bir adım attık. Bu projelerimizle birlikte şehirdeki yağışların getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefledik” şeklinde konuştu.



