Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında 10. Başvuru Çağrı İlanını yayımlayarak işleme ve pazarlama sektörüne yönelik 50 milyon avroluk (yaklaşık 2,4 milyar TL) yeni bir hibe paketi açıkladı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, destekten yararlanmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Yatırımlara %50 ile %70 Arasında Hibe Desteği

“Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında; yapım işleri, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları içeren projeler desteklenecek. Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti, su ürünleri, meyve-sebze ve yumurta işleme ve pazarlama yatırımlarına %50 ila %70 oranında hibe verilecek.

Ayrıca, projelerde atık su arıtma, döngüsel ekonomi (atık maddelerin verimli kullanımı) ve yenilenebilir enerji yatırımları yer alıyorsa, bu harcama kalemlerine ek olarak %10 oranında ilave destek sağlanacak. Bu çağrı döneminde frigorifik araçlar ise destek kapsamında değerlendirilmeyecek.

Proje Bütçeleri ve Hibe Üst Limitleri Belirlendi

Her sektör için alt yatırım limiti 30 bin avro olarak belirlenirken, üst limitler ise şöyle açıklandı:

Et, süt ve yumurta sektörleri: 3 milyon avro

Su ürünleri sektörü: 1,5 milyon avro

Meyve ve sebze sektörü: 1 milyon 250 bin avro

Süt toplama merkezleri: 1 milyon avro

Yatırımlara yönelik tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutulacak.

Sıralama Puanları ve Proje

Maliyetleri Kritik Öneme Sahip

TKDK yetkilileri, başvuruların destek bütçesini aşması durumunda IPARD Programı çerçevesinde belirlenen sıralama kriterlerine göre değerlendirme yapılacağını vurguladı. Bu nedenle, başvuru yapacak yatırımcıların İl Koordinatörlükleriyle irtibata geçerek projelerinin sıralama puanlarını öğrenmeleri tavsiye edildi.

Düşük maliyetli projelere daha yüksek sıralama puanı verileceği için, gereksiz yüksek fiyatlı harcama kalemlerinden kaçınılması önerildi. Yapım işleri ve makine-ekipman alımlarında uygun fiyatlı, amaca uygun tercihler yapılması gerektiği belirtildi.

Yatırımcıların projelerine tam anlamıyla hâkim olmalarının önemine değinilen açıklamada, makine ve ekipmanın marka-modelinden, yapı işlerinin teknik detaylarına kadar tüm süreçte yatırımcının aktif rol oynaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, projede çalışılacak tedarikçilerin güvenilir, sektörde tecrübeli, güçlü mali yapıya sahip ve kurumsallaşmış firmalar olması gerektiği belirtildi.

Başvuru Takvimi Açıklandı

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında:

Online başvurular: 18 Kasım – 24 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Fiziki başvuruların teslimi: 29 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Yatırım süreleri ise;

Yapım işi içermeyen projelerde: En fazla 9 ay

Yapım işi içeren projelerde: En fazla 18 ay olarak planlanmalı.

9. Başvuru Çağrısına Başvurular Devam Ediyor

Öte yandan, IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik hibe başvuruları da devam ediyor. Bu çağrı için:

Online başvuru sistemi: 3 Kasım 2025’te kapanacak.

Fiziki başvuruların teslim süresi: 14 Kasım 2025’e kadar devam edecek.

Yatırım yapmayı planlayan girişimcilerin belirlenen takvime ve proje hazırlıklarına azami özen göstermeleri gerektiği ifade edildi.