Zübeyde Hanım İlkokulu emekli Okul Müdürü Halit Öz(70) hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Hülya Öz'ün eşi, Özoğlu Kiremit ve Bertuğ Kiremit ortaklarından Fatih Öz ve Diş Hekimi Öznur Öz Yetkin'in babası, belediyeden emekli merhum Alican Coşgunsu, merhum Mimar Tayyar Kavukçu ve merhum Azmi Yılmaz'ın banacağı Halit Öz'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.