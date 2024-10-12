Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB), Elfa Lojistik firması tarafından 50 milyon lira yatırımla endüstriyel streç film üretilecek fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

OSB’de düzenlenen törene; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Ocak Başkanı Orhan Tosik, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İlçe Başkanı Orhan Özyol, belediye ve il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elfa Lojistik firması Genel Müdürü hemşehrimiz Hüseyin Aşık, merkezi İstanbul Kartal’da bulunan firmalarında depolama, paketleme ve nakliye konularında hizmet verdiklerini belirterek, memleketlerine yatırım yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Sungurlu OSB’de tahsis edilen 6 dönüm araziye 50 milyon liralık yatırımla endüstriyel streç film üretmek için fabrika kuracaklarını anlatan Hüseyin Aşık, fabrikada paletler ve paketleme sektöründe kullanılacak endüstriyel streç filim üreteceklerini kaydetti.

Bir yılda inşaatını tamamlayıp üretime geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Aşık, fabrikada ilk etapta 20 kişinin istihdam edileceğini bu sayının ilerleyen dönemlerde artacağını, üretilen streç filmlerin yüzde 60’ını yurt içi piyasaya vereceklerini geri kalan yüzde 40’lık bölümünü de ihraç edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Müftü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı duanın ardından fabrikanın temeli atıldı.

Elfa Lojistik Firması Genel Müdürü Hüseyin Aşık ve Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Peker, törene katılan misafirlerle yakından ilgilenerek teşrifleri için teşekkür etti.