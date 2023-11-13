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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinin odasında pompalı tüfekle vurulmuş halde yatan kadın, iki çocuğunun içeri girip fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından yara alan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evde bulunan A.K. (50), bahçede oynayan çocuklarının içeri girmesiyle, bilinmeyen bir nedenle yanındaki pompalı tüfekle karnından vurulmuş halde bulundu. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Annenin hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık ekipleri yaralı A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA