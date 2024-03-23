Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine 500 adet fidan dikildi.

Orman Haftası nedeniyle Sungurlu OSB’de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, kurum müdürleri, Denetimli Serbestlik personeli ve yükümlüler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, “Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün organizasyonuyla bugün fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik.

Fidan dikimi sonrasında fidanların bakımı da dikim kadar önem arz etmektedir. Fidan dikim etkinliğinin organizasyonunda emeği geçenlere ve dikime katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.