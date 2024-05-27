Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim, Kupalar Bizim 5x5 Sokaklar Bizim futbol turnuvasında erkeklerde Şimşekler FK takımı bayanlarda ise Buhara Bayan takımı birinci oldu.

Erkeklerde sekiz takımın mücadele ettiği Gençlik Kupası futbol turnuvasında tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Şikşekler FK takımı ile Çorum Gençlerbirliği FK takımları finalde oynamaya hak kazandı.

Erkeklerde final maçında Şimşekler FK takımı Ömer Faruk Biber, Efe Sucuoğlu, Çınar Neşe, Emre Kaya, Ahmet Kaan Kendüzler, Ahmet Acısu ve Mustafa Kalınsazlıoğlu’ndan oluşan kadrosu ile Çorum Gençlerbirliği FK takımını 6-4 yenerek birinciliği kazandı.

Gençlirbirliği FK takımı ikinci olurken Mimar Sinan FK takımı üçüncü Vefa FK takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

İki takımın mücadele ettiği bayanlar 5x5 turnuvasında ise Buhara Bayan FK takımı Osmancık FK takımını yenerek il birinciliğini kazandı.

İl birincisi olan Şimşekler FK ile Buhara Bayan takımı gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.