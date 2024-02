Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’da göreve başladığı günden itibaren asayiş ve güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Suç ve suçluların üzerine gitmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirten Dağlı; “Huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. emniyet ve asayişi sağlama noktasındaki çalışmalarımız toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içerinde aynı kararlılıkla artarak devam edecektir.” dedi

Son yıllarda özellikle 14-18 yaş arası çocukların suça karışma oranlarına ilişkin ailelere uyarılarda bulunan Dağlı; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için hepimize büyük görevler düşmektedir. Onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle toplumun her kesimiyle birlikte el ele vererek geleceğimiz olan çocuklarımıza ve özellikle gençlerimize daha çok sahip çıkalım.” şeklinde konuştu

‘6 AYDA BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK’

Konuşmasında son 6 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalardan bahseden Dağlı, tüm il genelinde emniyet ve jandarma tarafından başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Vali Dağlı, asayiş ve güvenlik konusunda son 6 ayda yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi;

“Asayiş birimlerince 30.337 adet devriye faaliyeti, 610 adet şok uygulama, 371 adet huzur uygulaması gerçekleştirilmiş olup, bu uygulamalarda; 571.438 Şahıs, 75.183 aracın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 2.660 şahıs yakalanmış, kayıp olarak aranan 173 şahıs bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda; 329 adet ruhsatsız tabanca, 277 adet Av Tüfeği, 92 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 4.484 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. 198 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 285 denetleme yapılmıştır.

Trafik birimlerince 592.511 araç denetlenmiş, 131.516 araca idari para cezası uygulanmıştır. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 2.140 araç trafikten men edilmiştir.

14 SERVİS ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için servis araçları sürekli denetlenmiş, 36 araca cezai işlem uygulanmış 14 servis aracı ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edilmiştir.

Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup; (9.443) otobüs, (13.304) kamyon denetlenmiş kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanmıştır. Trafik timleri tarafından, 70 okulda 2.468 öğrenciye ve 3.190 vatandaşa trafik konusunda eğitim verilmiştir.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE TEFECİLİKTEN 66 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ve Kom Birimlerince 2.741 adet ekstazi, 3,6 kg bonzai, 56.029 tablet sentetik ecza, 2.229 gr metamfetamin, 381 kök hint keneviri, 134 gr kenevir tohumu, 3,6 kg esrar, 10 gr kokain, 7.607 litre kaçak alkollü içki ve 650 litre etil alkol, 4 adet damıtma sistemi, 276 kg kaçak tütün, 36 ton kaçak sahte gübre, 304.380 adet doldurulmuş sigara, 294.890 adet boş makaron, 336 paket gümrük kaçağı sigara, 167 adet elektronik sigara ve 6.159 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 28.560 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1.716 kg sahte bal 56 adet muhtelif kazı malzemesi, 111 adet sikke, 5 adet el yazması tarihi eser, 1 adet dürbün, 2 adet define arama çubuğu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 66 şüpheli tutuklanmıştır. Tekel bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, bu tür ihlallerin bitme noktasına geldiği görülmüştür.

22 DAEŞ’Lİ, 34 FETÖ’CÜ YAKALANDI

Terörle mücadele çalışmalarında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 22 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 34 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında 25 okulda düzenlenen programlarda 6.186 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen (61), müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan (48) toplam (109) site bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanmasına müteakip İdari tedbir kapsamında bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen (43) URL adresi USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)’a bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır.”

Basın toplantısında Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu.