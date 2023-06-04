Çorum’da 6 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Akşemseddin Caddesi, Hıdırlık Sokak, Hürriyet 12. Sokak, Üçtutlar Mahallesinde bulunan 4 işyeri ile Saat Kulesi civarında faaliyet gösteren 2 dönerci dükkanından gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık zanlısının kimliğini belirledi.

İş yerlerinden sadaka ve yardım kumbaraları ile kasalarda bulunan paraları, tablet, telefon ve bıçakları çaldığı tespit edilen F.A. (14), Hırsızlık Büro Amirliği, Çarşı ve Bahçelievler Polis Merkezi Amirlikleri ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının bir iş yerine girerek hırsızlık yaparken görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayının yaşandığı dönercinin sahibi Erhan Yücel, AA muhabirine, tezgahın dağınıklığını görünce hırsız girdiğini fark ettiğini anlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarını kontrol ettiğini belirten Yücel, "15-16 yaşlarında bir çocuğun kasadan para çalarak girdiği camdan çıkıp gittiğini gördüm. Polise haber verdim, dükkanımda gerekli incelemeyi yaptılar. Yan komşunun dükkanına da girmiş, ona da maddi zarar vermiş." dedi.