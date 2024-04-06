Çorum Merkez Şahinkaya Köyü’nde Arap Yılmaz’a ait ev, samanlık ve ahırda yangın çıktı.

Yangında 60 adet büyükbaş hayvan telef olurken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Ailenin yaşadığı ev küle döndü. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının yardımlarıyla güçlükle söndürüldü.

CHP’DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, yaşanan yangın felaketinin ardından Şahinkaya Köyü’nü ziyaret ederek Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerinde inceleme yapan ve yangın hakkında bilgi alan Taşar ve Sapancı, mağduriyetin giderilmesi ve yaraların sarılması noktasından ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Taşar ve Sapancı, konuyu İl Özel İdaresi ve ilgili kurumlara aktararak gereken çalışmaların bir an önce yapılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.