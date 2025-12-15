Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı açılış ve etkinliklere katılmak üzere 17 Aralık Çarşamba günü Çorum'a geliyor.

TSO'DA AÇILIŞ VAR

Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapımı tamamlanan kültür ve konferans salonunu hizmete açacak.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ EŞLİK EDECEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Çorum programına Halkbank Genel Müdürü Çorumlu hemşerimiz Osman Arslan da katılacak. Hisarcıklıoğlu ve Arslan, açılışın ardından Çorum iş dünyası temsilcileriyle biraraya gelecek.