Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in destekleriyle Mecitözü ilçesine bağlı 4 köyde kullanılmak üzere 12 bin metrekare parke taşı hizmeti sunuldu.

Aslen Mecitözülülü olan Terlemez, doğduğu topraklara destekleri devam ediyor.

Terlemez, bu kapsamda ilçede yolları bozuk olan 4 köye asfalt desteğinde bulundu.

Köy sakinleri de desteklerinden dolayı Terlemez ve Arca'ya teşekkürlerini iletmek için Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ı ziyaret etti.

Mecitözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bu anlamlı destekten dolayı ziyaretimize gelen vatandaşlarımız ve köylerimiz adına Sayın Terlemez’e teşekkür ediyor, devlet–millet dayanışmasının güzel bir örneğini paylaşıyoruz." denildi