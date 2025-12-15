Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in destekleriyle Mecitözü ilçesine bağlı 4 köyde kullanılmak üzere 12 bin metrekare parke taşı hizmeti sunuldu.

Aslen Mecitözülülü olan Terlemez, doğduğu topraklara destekleri devam ediyor.

Terlemez, bu kapsamda ilçede yolları bozuk olan 4 köye asfalt desteğinde bulundu.

Köy sakinleri de desteklerinden dolayı Terlemez ve Arca'ya teşekkürlerini iletmek için Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ı ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi vefat etti
Mecitözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bu anlamlı destekten dolayı ziyaretimize gelen vatandaşlarımız ve köylerimiz adına Sayın Terlemez’e teşekkür ediyor, devlet–millet dayanışmasının güzel bir örneğini paylaşıyoruz." denildi

bir veya daha fazla kişi ve şunu diyen bir yazı 'MECİTÖZÜKAYMAKAMLIĞI MECİT MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI T.C.' görseli olabilir

Muhabir: Fatih Battar