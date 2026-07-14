Çorum Belediyesi ile Çorum İl Müftülüğü iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla "60 Saniyede 600 Çocuk ile Kur’an-ı Kerim Hatmi" etkinliği düzenlendi.

Kur’an kurslarında eğitim gören 600 çocuk Çorum Şehitliği’nde bir araya gelerek 60 saniyede Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

600 çocuk aynı anda Kur’an-ı Kerim okuyarak hatim duasına katıldı.

15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve çocukların milli ve manevi değerler etrafında buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Baro Başkanı Turan Kalıpcı çocuklarla birlikte Kur’an-ı Kerim okudu.

Etkinlikte İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Program sonunda 600 çocuk ve protokol üyeleri şehit kabirlerini gezerek, karanfil bıraktı ve dua etti.