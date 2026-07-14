Modern mobilya anlayışını özgün tasarımlarla buluşturan LOCA Mobilya, Çorum’da kapılarını müşterilerine açtı. Çepni Mahallesi İnönü Caddesi Numara 164/A(Uzay Tuzcu Rezidans yanı) adresinde hizmet vermeye başlayan firma, geniş ürün yelpazesi ve kişiye özel tasarım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip mağazada, oturma grupları, koltuk takımları, orta sehpalar ve dekoratif aksesuarlar başta olmak üzere birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle kişiselleştirilebilen özel tasarım koltuk seçenekleriyle farklı zevklere hitap eden LOCA Mobilya, yaşam alanlarına estetik ve konfor katmayı hedefliyor.

Mağazada 70 farklı özel tasarım koltuk modeli ile 100’ün üzerinde orta sehpa çeşidi yer alırken, bölgenin en geniş ürün yelpazelerinden biriyle hizmet veriliyor.

LOCA Mobilya’nın işletmeciliğini Emrah Düzgün, Burak Erkan ve Mehmet Anıl Çek üstleniyor. Firma yetkilileri, kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Çorum ve çevre illerden gelecek müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçladıklarını ifade etti.