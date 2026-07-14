TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekliği aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, milletvekillerini bilgilendirdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI 23 BİN 552 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Aksu, konuşmasında, "Dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu ekonomik koşullar ve yakın coğrafyamızda yaklaşık çeyrek asırdır devam eden ve son zamanlarda artan çatışma ortamı makroekonomik dengelerimizi doğrudan etkilemektedir. Milletin iktidarı olma anlayışımızın bir gereği olarak elimizdeki imkanlar dahilinde tüm sektörleri, toplumun tüm kesimlerini koruyacak önlemleri imkanlar dahilinde yine alarak yol yürümekteyiz. Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemeyle mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk altı ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz" diye konuştu.

Aksu, AK Parti'nin iktidara geldiği günden buyana emekli aylığının enflasyon haricinde 5,5 kat, dolar bazında ise 12,5 kat artış yapıldığını ve halihazırdaki düzenlemeden 5,1 milyon emeklinin doğrudan faydalanacağını ekledi.

KABUL EDİLDİ

Aksu'nun bilgilendirmesinin ardından toplantı, milletvekillerinin teklifin bütününe ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri ile devam etti. Kanun teklifi sonrasında yapılan oylama ile kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek olan teklif, burada kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, halen 20 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ödemesi, 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 Türk lirasına çıkarılacak.