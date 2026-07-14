Çorum'un en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde yıllardır kafe olarak hizmet veren bina yıkıldı.

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait olan halk arasında 'Küçük Ev' olarak tanınan kafe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

YILLARDIR KAFE OLARAK HİZMET VERİYORDU

Edinilen bilgilere göre, işletmenin sözleşmesi sona ererken, belediye kafenin ihalesine yeniden çıkmadı ve yıkım kararı aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kafenin arsasına farklı bir proje düşündüğü öğrenilirken, arsaya ne yapılacağı kamuoyunda merak uyandırdı.