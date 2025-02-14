Çorum’da 7 asırlık tarihi Ulu Camii, Berat Kandili’nde doldu taştı.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, Çorum’da da coşkuyla idrak edildi.

Çorum’daki kandil kutlamalarının merkezi her yıl olduğu gibi yine Ulu Camii oldu.

Geçtiğimiz aylarda restore edilerek 2 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ulucami’de ibadet etmek isteyen vatandaşlar Ulu Cami’ye akın etti.

Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insanın geldiği cami kısa süre içerisinde doldu taştı.

Kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, rahmet gecesinde af ve mağfiret talebiyle dua etti.

Ulucami’deki Kandil programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda vatandaş katıldı