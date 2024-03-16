Çorum Belediyesi tarafından Taş Bina altında yapılan Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

7 gün 24 açık kütüphane kitap okurlarını ve öğrencileri ağırlamaya başladı.

Millet Kütüphanesi için resmi açılış töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Aşgın, “Belediye Taş Binanın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getirdik. Burası, tarihi konseptiyle, gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân oldu. Genlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Tarihi binanın 1923 yılında Milli Kütüphane olarak inşaatına başlandığını, 3 Ağustos 1925 yılında hizmete açıldığını belirten Aşgın taş binanın medeniyet kodlarına, tarihi dokusuna yeniden kavuşturmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Aşgın “Madem 100 yıl önce hayırseverler burayı kütüphane olarak yaptılar biz de yeni binamıza taşındık burası aslına dönmeli tekrar kütüphane olmalı. İnşallah yüzlerce yıl kütüphane olacak Millet Kütüphanemiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu

Törende AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de birer konuşma yaparak Millet Kütüphanesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet Kütüphanesine 12 bin kitap bağışlayan Emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Tatlısu, törende yaptığı konuşmada Yunus Emre’den Karacaoğlan’a Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a 60 yılda kütüphanesinde biriken binlerce kitabı Çorum Belediyesi’ne bağışladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tatlısu’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Protokol ve öğrenciler Millet Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini kestikten sonra kütüphaneyi gezdi.