Muş'ta 2 yaşındaki bir çocuk, 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Muş’un Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki A.S adlı kız çocuğu, 7. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Çığlıkları duyarak koşan aile bireyleri ile komşular, balkondan baktıklarında çocuğu yerde baygın yatarken gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan A.S, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yaklaşık 11 yıl önce iki yaşındaki kızının 7. kattan düştüğünü belirten Abdullah Yıldırım isimli vatandaş ise o günü unutamadığını söyleyerek ailelere uyarılarda bulundu. Yıldırım, pencere ve balkonların korkuluk ile korunması gerektiğini belirterek, "İki yaşında bir çocuk 7. kattan düşmüş. Çok üzüldüm. Allah yardım etsin annesine, babasına, bütün ailesine. Benim çocuğum da iki yaşındayken balkondan düşmüştü. O zaman gerçekten çok üzülmüştüm. O günü unutamıyorum. Çok şükür Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuydu ki çocuğum sağ salim kurtuldu. Ama bu tedbir almamamız gerektiği anlamına geliyor. Tedbir önce bizden, sonra Allah'tandır. Bakıyorum, balkonlar güvensiz. Ne bir güvenlik önlemi alınıyor, ne başka bir şey yapılıyor. İnsanlarımızın acilen bu konuda harekete geçmesi lazım. Çocukların düşmemesi için önlemler alınmalı" dedi.