Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, Ankara'da 6 ayrı fabrikaya yapılan baskında 8150 ton sahte bal ele geçirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, bu balların marketlerde hala satıldığını belirterek, bunların toplatılması gerektiğini ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Ankara yakınlarında 6 ayrı fabrikaya yapılan bir operasyon da8150 ton sahte bal ele geçirildiğini kaydeden Erdal Odabaş, Bu memnuniyet verici durumla ümitlenmiştik ki, yurdun dört bir yanından gelen haberler sevincimize gölge düşürdü. Operasyon yapılan firmanın sahte balları başta üç harfli marketler zincirinde ve diğer market zincirlerinde satılmaya devam ettiğine dair haber ve görüntüler 'bu nasıl bir operasyon' dedirtti. İlgili birimler derhal bu firmanın piyasaya sürdüğü sahte balları toplayarak imha etmelidir. Sahte balları üreten suç işliyor kabul. Alıp satanlar içinde ağır cezalar uygulanmalı, üreten fabrikalar mühürlendiği gibi satan marketlerde mühürlenmelidir. Satan üretenden daha büyük suçlu, bal gibi biliyorlar sahte bal aldıklarını. Madem biliyorlar sonuçlarına da katlanmalıdırlar. Vatandaşın sağlığı ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Zincir marketlerin çeşit çeşit sahte ballarla dolu olduğunun altını çizen Odabaş,

"Yalnızca Çorum'da değil, Türkiye'nin her yerinde bu durum böyle. Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak buradan basın yayın yoluyla haber veriyoruz. Acilen bu duruma müdahale edilmelidir. 70 TL'ye bal satılan marketler var. Bugün arıcının ürettiği bal 400 - 500 TL aralığında satılırken bu rakamların dörtte birine onlarca marka bal satışı yapmaktadır. İşin mutfağında olan birisi olarak söylüyorum. Bu düşük fiyatların hiç birinin mantıklı ve kabul edilebilir açıklaması yoktur. Hepsi hileli ve halkı kandırmaya yönelik hazırlanmış glikoz ve früktozu şuruplarıdır.

Sahte bal eskiden sokak aralarında pazar yerlerinde cami önlerinde satılırdı. Şimdilerde faturalı ve etiketli şekilde herkesin gözü önünde pervasızca marketlerde satılmaya başladı.Şu ana kadar kimsede bu duruma müdahale etmedi. Ürün menşe ilerine baktığımızda burnumuza kötü kokular, aklımıza delice sorular geliyor. "Yavuz hırsız ev sahibinin suçlu çıkarır" kaidesini hatırlayarak ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az" şeklinde ifade etti.