Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki Çorumlu İbrahim Ördek, inşaat alanındaki konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan bir işçi, alandaki konteynere girdiğinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, konteynerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin, Çorumlu İbrahim Ördek olduğunu belirledi.

Merhumun cenazesi yapılan otopsinin ardından Çorum’a getirilerek Alaca’ya bağlı Akpınar köyünde toprağa verildi.