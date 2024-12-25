İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Çalgan, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin (GAMER) kamu düzeni ve güvenliğini, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüttüğünü ve birimler arasında koordinasyonu sağlayarak 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiğini ifade etti.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirildiği, yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ve acil durumlarda yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve ilgili kurum müdürleri katıldı.