Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından ‘7440 Sayılı Kanun Tanıtım’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Gelir İdaresi Grup Başkanı Hayrunnisa Şen Doğruyol ve Gelir İdaresi Şube Müdiresi Aslı Tüfekçioğlu sunum yaptı.

İl Defterdarı Sertan Köylü, Gelir Müdürü Selami Erkoç, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve çok sayıda meslek mensubu ile stajyerlerin katılım sağladığı bilgilendirme toplantısının açış konuşmasını Oda Başkanı Ceyhan Baran yaptı.

‘SİSTEM YENİDEN YAPILANDIRILSIN’

Baran, İkinci Vergi Dairesi’nin Çorum'a kazandırılmasından dolayı öncelikle İl Defterdarı, Gelir Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü’ne teşekkür ederek, şu konuşmayı yaptı: “Basit usule tabi olma şartlarını taşımadığı halde basit usulde vergilendirilen mükelleflerin sayısının fazlalığından dolayı Defterdarımız Sayın Sertan Köylü, Gelir Müdürümüz Sayın Selami Erkoç ve Vergi Dairesi Müdürümüz Sayın İsrafil Sezgin ile yapmış olduğumuz istişareler sonucu gerekli önlemler alınmış, saha denetimleri ile basit usule uygun olmayanların gerçek usule geçmeleri yönünde alt yapı çalışmaları gerçekleşmiş olup, gerekli uyarılar yapılmıştır. Kendilerine bu desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle interaktif vergi dairesinden sorguladığımız beyannamelerin kapatılması, düzeltme beyannamelerini bulmakta ve sorgulamakta sorun yaşamamıza sebep olmaktadır. Mali müşavirlerler olarak ricamız sistemin yeniden yapılandırılmasıdır.”

Toplantıda konuşan İl Defterdarı Sertan Köylü ise, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahsederek ''7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuru ve ödeme süresince mükelleflere ve kamuoyuna doğru, etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirme ve hatırlatmaya yönelik yazılı ve görsel doküman çalışmalarının devam ettiğini, bu imkânlardan faydalanmak için 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Köylü, 7440 sayılı Kanun ile Vergi Dairesine ödenmiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları v.b ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması, 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılmaması, yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerde azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi gibi önemli imkân ve kolaylıkların getirildiğini söyledi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantı sonunda Oda Başkanı Ceyhan Baran, Gelir İdaresi Grup Başkanı Hayrunnisa Şen Doğruyol ve Gelir İdaresi Şube Müdiresi Aslı Tüfekçioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)