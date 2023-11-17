Koca katili kadın, emniyetteki ifadesinde eşinin kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti

Aydın'da Gürcistan uyruklu bir kadın, kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 78 yaşındaki eşini öldürüp komşu larını da yaraladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde eşi Emin Küçükberber'i (78) 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı.

BIÇAKLA EŞİNE VE KOMŞUSUNA SALDIRDI

İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı.Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.