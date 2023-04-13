FATİH BATTAR

Partisinin düzenlediği iftar programında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarını anlattı.

6'lı masaya göndermede bulunan Erbakan; "Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’da TSO Fuar Alanı’nda partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar programına AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, AK Parti 1.sıra milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Yeniden Refah Partisi Çorum Milletvekili adayları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programı öncesi bir konuşma yapan Erbakan, milletvekilliği, bakanlık yada cumhurbaşkanı yardımcılığı için değil, ülkenin ve halkın selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarının söyledi.

Yeniden Refah Partisi’ni 21 yıl aradan sonra yeniden meclise taşıyacaklarını 2028 seçimlerinde de iktidara geleceklerini belirten Erbakan; “Allah'ın izniyle. Milli görüş tarihinde olduğu gibi, inşallah 14 Mayıs'ta önce milli görüşü Meclis'e taşıyacağız, milli görüşün Meclis'teki performansıyla, estireceği rüzgarla 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız." dedi

Cumhur İttifakı'nda yer almalarında, Millet İttifakı'nın bazı söylemlerinin de etkili olduğuna ifade eden Erbakan, PKK ve FETÖ’nün açıkça destek verdiği 7’li ittifaka milleti teslim etmemek adına Cumhur İttifakı’na katılma kararını aldıklarını belirterek, “Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Diğer taraftan 7’li masanın dışardan destekçileri diyorlar ki Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı haline getireceğiz. Okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik tüm operasyonlarını durduracağız. Suriye’nin kuzeyinde Türk askerini çekeceğiz. Suriye’nin kuzeyini PYD’ye ve YPG’ye teslim edeceğiz. İşte dışarıda destekçisi HDP’nin ve HDP’nin yedek partisi Sol Yeşiller Partisi’nin seçim bildirgesindeki vaatlerini söylüyorum. Sadece HDP ve Yeşil Sol Partisi değil PKK’nın üst düzey yöneticileri açıktan çektikleri videolarla kendi televizyonlarına verdikleri röportajlarla Millet İttifakı’nı, 7’li masayı açıktan destekliyorlar. Sadece PKK’lı yöneticiler değil FETÖ’nün üst düzey yetkilileri 7’li masayı desteklediklerini açıkça ifade ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanının mağlup olması lazım. Mevcut iktidarın değişmesi lazım’ bunu söyleyen PKK’nın en önde yetkili isimleri. FETÖ’nün yurt dışında yaşayan en önemli isimleri. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi milletimizi bu zihniyete sahip 7’li masaya teslim edilmesini vesile olmamak adına bu kararı aldık. İnşallah buna müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu

7’li masadaki muhafazakar partileri de isim vermeden eleştiren Erbakan, şunları söyledi; “Bu seçimde kendilerini muhafazakar parti olarak nitelendiren 7’li masanın içerisinde yer alan CHP listelerinden seçime girme kararı aldılar. Bu kararı almadan bir gün önce PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün televizyonuna verdiği röportajda ‘7’li masanın seçimlere ortak liste ile girmesi gerekiyor. Bu seçimde 7’li masanın en verimli sonucu alması gerekiyor. Bu verimli sonucu almak içinde seçime ortak liste ile gitmesi gerekiyor’ diyor. Bu açıklamadan bir gün sonra 4 parti CHP’nin listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu 4 partinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki maalesef kendisini milli görüşçü olduğu zanneden bir parti. Erbakan hocamızın ifadesiyle “eline, yüzüne çamur sürüp ne yapıyorsunuz dendiği zaman ben namaz kılıyorum diyen bir parti.

Siz PKK’nın, FETÖ’nün açık şekilde destek olduğu, biz gelir gelmez namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen, İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz diye bu 7’li masaya iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. LGBT Türk ailesine zarar vermez diyen, eşcinsellik evlilik normal ama toplum buna hazır değil diyen 7‘li masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapan ecdadın torunları inancımızla, İslam ile, ahlakla, maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 6’lı masaya, 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşaya Çorumlularda 85 milyon insanımızda gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıktan verecektir inşallah”

Doğruyu alkışlayan, kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran siyaset anlayışı, yapıcı muhalefet anlayışı ve sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan anlayışla milletin teveccühüne, desteğine mazhar olduklarını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah’ın milletin ümidi haline geldiğini sözlerine ekledi.