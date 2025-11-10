Zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadı için Boyalıca Mahallesi’nde çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuklu pilav yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 işçi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. T

edavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.