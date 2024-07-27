Jandarmadan tarım araçları ve traktör sürücülerine özel denetim yapılırken, 21 traktöre ceza kesildi, 8 traktör trafikten men edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince tarım hareketliliğin artmasına bağlı olarak traktör kazalarının artış gösterdiği yaz aylarında tarım aracı ve traktör sürücülerine yönelik olarak sabah erken saatlerde şok denetimler gerçekleştirildi.

25 Temmuz 2024 günü saat 06:00 ile 09:00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde; 487 traktör ve sürücüsü denetlenirken, muayene süresini geçiren, sigortası bulunmayan, sürücü belgesi olmayan ve donanım eksikliği bulunan 21 traktör sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 8 traktör trafikten men edildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İskilip ve Sungurlu ilçelerinde düzenlenen “Reflektör Tak, Görünür Ol” kampanyası kapsamımda ise reflektörü bulunmayan 45 traktör kullanıcısına reflektör dağıtılarak, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerle ilgili şu bilgiler verildi:

“Traktörlerin karışmış olduğu kazaların engellenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, denetim ve eğitim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma risk duygusunun arttırılması amacıyla; il genelinde mevsimsel olarak tarımsal faaliyetlerin attığı dönemlerde özel denetimlerin icrasına devam edilecektir. Bu kapsamda denetimlerde;

Sürücülerin sürücü belgesinin yanı sıra araçların geçerli fenni muayene ve sigortalarının bulunup bulunmadığı,

Ön ve arka ışık donanımları ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ek 1 sayılı cetvelde yer alan römork arka işaret levhaları (reflektör) ile flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambasının olup olmadığı,

Traktör römorkları ve bağlantı ekipmanlarının mevzuatta yer aldığı üzere uygunsuz yükleme yapılıp yapılmadığı,

Devrilme ile sonuçlanan traktör kazalarında sürücüye yaşam boşluğu oluşturan koruma çerçevesi (Rops Demiri) veya kabin bulunup bulunmadığı titizlikle kontrol edilmeye devam edilecektir.

Çiftçilerimizin üretimini sekteye uğratmadan, tüm yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trafik denetim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edilecektir.”