Şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları belli oldu.

19 ünlüden 8'inin testi pozitif çıktı.

Diğer isimlerden alınan kan, saç ve idrar örneklerinden herhangi bir uyuşturucu maddenin çıkmadığı belirlendi.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olurken Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine; Aka, Akdülger ve Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.