Çorum’da süt ve unlu mamuller üzerine 4 şubesiyle hizmet veren üç çocuk annesi 48 yaşındaki Nesrin Sarıca, 4 şubesinin ardından Sarıcalar Süt ve Unlu Mamuller Fabrikası’nı hizmete açtı.

2015 yılında çocukların okutmak için iş hayatına atılan Nesrin Sarıca’nın hayatı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle değişti.

AZMİ VE BAŞARISI İLE KADINLARA ÖRNEK OLUYOR

Azmi ve başarısı ile kadın girişimcilere örnek olan Nesrin Sarıca, çocuklarını okutmak için çıktığı yolda bugün Gazi Caddesi, Eşref Hoca Caddesi, Fatih Caddesi ve Bahçelievler 1.Cadde’deki 4 şubesi ve fabrikası ile 23 kişiye istihdam sağlıyor.

Eşinin desteği, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ın da teşvikleriyle 2015 yılında KOSGEB’e başvuran Sarıca, gelen yoğun taleplerden dolayı ve siparişlere yetişememesinden dolayı İskilip yolun 2.kilometrede Sarıcalar Süt ve Unlu Mamuller Fabrikası adın altında modern tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

8 yıl önce ev hanımıyken bugün fabrika sahibi olan Nesrin Sarıca, yeni fabrikasının kapılarını gazetemize açtı.

‘ÇORUM HALKININ YOĞUN İLGİSİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

8 yıl önce KOSGEB desteğiyle başlayan başarı hikayesini anlatan Sarıca; “2015 yılında eşiğimin desteği, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ın da teşvikleriyle KOSGEB’e başvurdum ve o gün hayatım değişti. Küçük bir dükkanda başladığım bu yolculukta bugün Çorum halkının yoğun ilgisi ve teveccühü ile 4 şubemiz ve fabrikamız ile hizmet veriyoruz. Bünyemizde 23 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yüzde 100 doğal kendi ve kendi üretimimiz olan ürünleri Çorum halkının damak tadına sunuyoruz. Doğal beslenmek isteyen hemşehrilerimiz bizleri tercih ediyor. Köy ürünlerimiz çok revaçta. Köy yumurtası, köy sütü, manda sütü, manda kaymağı, manda tereyağı, yufka, mantı, erişte, kadayıf, gözleme, bazlama ve baklagil çeşitleri ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendi ürettiğimiz yüzde 100 doğal tereyağımız ile Kırk kat has Çorum baklavası üretiyoruz. Sarıcalar markası ile bir çok zincir marketin reyonlarında ürünlerimiz bulunmakta. Bu da bizi çok mutlu ediyor.” dedi

ÜRÜNLER AYRI BÖLÜMLERDE İMAL EDİLİYOR

Yeni açtıkları fabrikada 5 bin yufka üretiminin yanı sıra su böreği, poğaça, kurabiye, tereyağı, çökelek ve manda yoğurdu üretimi yaptıklarını belirten Sarıca, fabrikada ürünlerin hepsinin ayrı ayrı bölümlerde imal edildiğini söyledi.

Kaliteden ödün vermedikleri için yıllardır Çorum halkının en çok tercih firmalardan biri olduklarını kaydeden Sarıca, üretim ağını genişletme devam edeceklerini dile getirdi.

YENİ HEDEF SU BÖREĞİNDE MARKA OLMAK

Sarıcalar Süt ve Unlu Mamuller olarak yeni hedefinin ise su böreğinde marka olmak olduğunu beliren Sarıca , Çorum’un su böreğini hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak istediğini ifade etti.