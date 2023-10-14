Yedinci kez düzenlenen turnuva, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla farklı illerden oyuncuların da dahil olduğu bir organizasyonla başladı. Turnuva açılışını gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin mesleklerinde veya karşılarına çıkacak problemlerde stratejik düşünmelerini geliştirmelerini umuyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Satranç Turnuva sı, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 81 ilden satranç severlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleri ile başladı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu'nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuva, 10 kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresinde 6 tur UKD olarak tasarlandı. Şampiyonayı Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcuların yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.Turnuvanın açılışını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sporcularla sohbet ederek onlara başarılar diledi. Başkan Yazıcı'nın ilk hamleyi yapmasıyla turnuva başladı. Ayrıca Başkan Yazıcı bir chat master oyuncusu ile açılış maçı yaptı.